Speciale scuola: Comune Formia, presentato il nuovo progetto della istituto Pollione

- Il progetto di una nuova scuola è stato presentato dall'amministrazione comunale di Formia ai componenti della Commissione lavori pubblici. Si tratta del progetto di realizzazione della scuola secondaria di primo grado Pollione e della nuova palestra della scuola primaria De Amicis e secondaria Pollione. L'obiettivo "è quello di creare un nuovo ed innovativo polo scolastico in grado di accogliere in un'unica area multifunzionale studenti che iniziano il loro ciclo scolastico frequentando la scuola dell'infanzia, accompagnandoli fino al termine della scuola secondaria di primo grado". E' quanto si legge in una nota del comune di Formia. Gli interventi che verranno realizzati "prevedono, nell'area ove è presente l'attuale edificio della Pollione, l'abbattimento dello stesso e la costruzione della nuova grande palestra, mentre nell'area della scuola De Amicis saranno demolite le palestre li allocate e sarà realizzato il nuovo Istituto scolastico Pollione". Nella nota del Comune si legge anche che la struttura del nuovo plesso "sarà realizzata totalmente in acciaio, mentre le palestre vedranno edificate utilizzando acciaio e legno. Oltre ovviamente ad essere antisismici gli edifici saranno nZEB (Nearly Zero Energy Building), edifici ad energia quasi zero". Il progetto, sviluppato in sinergia tra l'Amministrazione Comunale, gli uffici tecnici e l'organismo statale l'Agenzia per la coesione territoriale specializzato nella edilizia scolastica prevede un quadro economico complessivo di spesa pari a 11.550.000 a fronte di un finanziamento concesso di 10.050.000. La copertura delle somme restanti, per un importo di 1,5 milioni sarà garantita mediante l'accesso ad un cofinanziamento da parte del Gestore servizi energetici. (Com)