Speciale scuola: Mulè (FI), da governo poca familiarità con cornice costituzionale

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo nell'emiciclo di Montecitorio in merito alle mozioni sulle libertà personali, ha sottolineato che "i periodi di crisi sono pericolosi, è vero, ma lo sono soprattutto per la democrazia. L'evidente contraddizione nella quale siete caduti - ha proseguito il parlamentare - dove con una mano si privilegia lo strumento del decreto legge e con l'altra si giustifica l'utilizzo del dpcm per necessità di ragioni e urgenza dimostra la scarsa familiarità con la cornice costituzionale entro cui l'esecutivo, il presidente del Consiglio e i ministri devono muoversi. E la vostra innata capacità di farvi ancora beffe del Parlamento - ha rilevato l'esponente di FI - è nelle innumerevoli bozze del fu decreto aprile dove prevedete di prorogare di sei mesi lo stato di emergenza: a cosa vi servirà, a sfornare col favore delle tenebre altre limitazioni alla libertà? La Costituzione non è un corpo morto, non è inerte, non è la bella addormentata da osservare. È viva, 'respira' perché 'non è un decalogo imbalsamato, ma un breviario di valori' in cui si parla di diritti e libertà, di scuola ed educazione, di economia ed ambiente, di lavoro e salute": è la nostra vita". (Rin)