Speciale scuola: riunito Osservatorio nazionale su edilizia, Azzolina e Ascani fanno il punto sulle risorse

- Quasi 800 milioni (798,1) di euro stanziati per l'edilizia scolastica dall'inizio del 2020 (510 milioni destinati al Piano di interventi 2019, 65,9 milioni per indagini diagnostiche, 120 milioni per le Regioni colpite dal sisma del Centro Italia, 98 milioni per adeguamento alla normativa antincendio e 4,2 milioni per interventi di adeguamento sismico). Un totale di 1.750 interventi e 5.560 indagini diagnostiche su solai e controsoffitti autorizzati in soli quattro mesi. In corso di finalizzazione anche l'assegnazione di ulteriori 320 milioni già ripartiti tra le Regioni e di 855 milioni destinati alle Province e Città metropolitane per interventi su Scuole secondarie di II grado. Questi - riferisce una nota del ministero dell'Istruzione - alcuni dei numeri annunciati oggi nell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, che si è riunito in videoconferenza con l'intervento della Ministra Lucia Azzolina e della Vice Ministra Anna Ascani. (Com)