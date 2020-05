Speciale energia: Commissione Ue all'Italia, affrontare pandemia, sostenendo economia e ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese dovrebbe garantire un'attuazione efficace delle misure per fornire liquidità all'economia reale, comprese le piccole e medie imprese, le imprese innovative e i lavoratori autonomi ed evitare pagamenti in ritardo. Dovrebbe promuovere investimenti pubblici e investimenti privati per favorire la ripresa economica. Incentivare gli investimenti nella transizione verde e digitale, in particolare nell'energia pulita, in ricerca e innovazione, nel trasporto pubblico sostenibile, nella gestione dei rifiuti e delle acque nonché infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali. La Commissione raccomanda anche di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e l'efficacia della pubblica amministrazione. (Beb)