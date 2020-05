Speciale energia: Turchia, ambizioni di Erdogan a rischio dopo il crollo della lira e l'erosione riserve valutarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano finanziario, la Banca centrale turca proseguirà il suo ciclo di riduzione dei tassi di interesse volta nel tentativo di stimolare l'economia e di contrastare la recessione economica legata all’esplosione della pandemia di coronavirus. In aprile la Banca centrale ha abbassato le sue previsioni sull'inflazione per la fine del 2020 al 7,4 per cento, dall'8,2 per cento in precedenza, aprendo la porta a ulteriori tagli dei tassi. Il crollo dei prezzi globali del petrolio ha spinto l'inflazione verso il basso nella Turchia dipendente dalle importazioni, mentre, d'altra parte, il deprezzamento della lira ha aumentato i prezzi delle importazioni. (segue) (Res)