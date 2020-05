Speciale difesa: governatore Tunisi, Fondo per la zakat lanciato dal sindaco di Kram senza basi legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio della creazione del Fondo per la zakat per la prima volta in assoluto in Tunisia sta suscitando aspre critiche dei partiti politici e delle organizzazioni laiche. Un emendamento proposto dal partito islamico di governo Ennahdha relativo appunto alla creazione di un Fondo per la zakat era stato respinto in parlamento il 10 dicembre 2019 da 93 deputati. Ciononostante, il sindaco Laayouni ha citato la Sharia (la legge islamica) per sostenere la creazione del fondo, spiegando che la legge organica numero 29 del 9 maggio 2018, relativa al Codice degli enti locali, autorizza i comuni a creare fondi specifici "per garantire servizi pubblici ai cittadini". Il Partito desturiano libero (Pdl, formazione anti-islamista e nostalgica del passato regime di Ben Ali) ha parlato di un “deliberato e pericoloso attacco alla Costituzione del paese”. In una dichiarazione, il partito dell’opposizione ha accusato Laayouni di "usare il suo potere per distruggere le basi dello Stato civile modernista". Anche l'Osservatorio nazionale per la difesa del carattere civile dello Stato si è opposto all'iniziativa del sindaco di Kram, parlando di “tentativo di strumentalizzare le basi dello Stato moderno e civile”. Da parte sua, il ministro della Salute, Abdellatif Mekki, esponente di Ennahda, ha assicurato in un'intervista all’emittente “Hannibal Tv” che i comuni hanno tutto il diritto di creare un Fondo per la zakat. (Tut)