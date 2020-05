Speciale difesa: Siria, ministro della Difesa turco, effettuato dodicesimo pattugliamento congiunto sulla M4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dodicesimo pattugliamento congiunto russo-turco è stato portato a termine sull'autostrada M4 nel nord-ovest della Siria. Lo ha reso noto il ministero della Difesa turco, come riferito dall'agenzia stampa governativa "Anadolu". Stando al ministero, hanno preso parte al pattugliamento forze terrestri e aeree. Lo scorso 5 marzo, i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, hanno trovato un accordo per il cessate il fuoco nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria. L’intesa prevede tre punti sostanziali: una tregua a partire dalla mezzanotte di venerdì 6 marzo; l’apertura di un “corridoio di sicurezza” di 12 chilometri a nord e a sud dell’autostrada M4, che collega Latakia ad Aleppo e taglia in due la regione orizzontalmente; l’avvio a partire dal 15 marzo di pattugliamenti congiunti turco-russi lungo la stessa autostrada, in particolare tra l’insediamento di Trumba (2 chilometri a ovest di Saraqib, città recentemente conquistata dalle forze governative siriane) e quello di Ain al Havr, a sud-ovest di Jisr al Shugour. (Tua)