Viabilità: Su A9 Lainate-Como-chiasso venerdì 22 chiusa l'entrata di Fino Mornasco e di Lomazzo

- La società Autostrade annuncia in una Nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in previsione della riapertura della dogana commerciale di Como Brogeda, alle 5.00 di venerdì 22 maggio e per agevolare gli spostamenti attesi verso la Svizzera, in occasione della festività dell'Ascensione di domenica 24 maggio, dalle 500 alle 15.00 di venerdì 22 maggio sarà chiusa l'entrata di Fino Mornasco, verso Como/Chiasso e in direzione di Lainate/Milano. In alternativa la società consiglia di percorrere la SP35 ed entrare sulla A9, allo svincolo di Como centro. Sarà inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo nord, verso Como/Chiasso e in direzione di Lainate/Milano. In questo caso il consiglio, per chi si muove verso Como/Chiasso, di percorrere la SP30 in direzione Milano e immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda; in ulteriore alternativa, si potrà entrare sulla A8, allo svincolo di Turate e, verso Lainate/Milano, Lomazzo sud. (Com)