Venezuela: coronavirus, quarantena di 15 giorni per persone in arrivo da paesi "a rischio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità venezuelane hanno denunciando un aumento record di contagi di coronavirus "importati", disponendo quarantena di due settimane alla frontiera per le persone che rientrano in patria da paesi "a rischio". "Il presidente Nicolas Maduro ha preso la decisione di creare cordoni sanitari per ricevere le migliaia e migliaia di connazionali che stanno entrando attraverso gli stati di Tachira, Zulia, Apure e Bolivar", ha detto il ministro della Comunicazione Jorge Rodriguez riportando gli ultimi numeri del contagio. I dati aggiornati parla di un totale di 749 infetti, 131 dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Gli ultimi contagi cono in gran parte, 110, casi "importati" del virus: 81 dalla Colombia e 23 dal Brasile. (segue) (Brb)