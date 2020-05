Venezuela: coronavirus, quarantena di 15 giorni per persone in arrivo da paesi "a rischio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le statistiche, fanno capire che "quando i connazionali arrivano in maniera massiccia dall'Ecuador, dal Perù, dal Brasile e dal Cile, il rischio di contrarre infezione per la Covid-19 + un rishcio molto più alto", ha detto il ministro rivendicando la necessità di non disperdere pregiudicare i risultati sin qui ottenuto quanto al contenimento dell'emergenza. Ad oggi le autorità sanitarie riferiscono di sole dieci morti, afronte delle migliaia registrate in molti paesi contigui. Il presidente, ha annunciato Rodriguez, ha "quindi preso la decisione che tutti i venezuelani che enrano da questi stati ad alto rischio dovranno rispettare 14 giorni di quarantena obbligatoria". "Non permetteremo che la curva esponenziale di Brasile, Ecuador, Colombia e Perù arrivi in Venezuela", ha rimarcato Rodriguez. Al tempo stesso, in alcuni dei nuovi comuni con la maggiore concentrazione di casi, il governo ha decretato un coprifuoco obbligatorio dalle 16 alle 10. (segue) (Brb)