Venezuela: coronavirus, quarantena di 15 giorni per persone in arrivo da paesi "a rischio" (3)

- Secondo un recente rapporto dell'ufficio migratorio colombiano, da metà marzo a metà maggio sono 55.888 i venezuelani tornati in patria dal paese vicino. Un flusso che ha conosciuto un primo picco tra il 15 e il 17 di marzo, prima che entrassero in vigore le misure di isolamento sociale e quarantena disposte da Bogotà il 13 marzo. La Colombia - che ad oggi conta 16.935 casi di contagio e 613 morti – entra in quarantena fino al 31 maggio con alcuni settori ripartiti dal 27 aprile, con protocolli “responsabilli”. Apertura totale nei comuni senza casi di contagio. Chiesto accesso a linea di credito Fmi per 11 miliardi di dollari. Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito, con 271.628 casi confermati e almeno 17.408 pazienti morti. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l’economia, ha progressivamente aumentato il numero di attività “essenziali”, non sottoposte a chiusura, scontrandosi però con le decisioni di molti governatori statali che – forti di una sentenza della Corte suprema – mantengono le serrate. (segue) (Brb)