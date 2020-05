Venezuela: coronavirus, quarantena di 15 giorni per persone in arrivo da paesi "a rischio" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stato di emergenza anche in Perù, dove si conta un totale di 99.483 casi e 2.914 morti. Il presidente Martin Vizcarra chiude le frontiere, e impone quarantena obbligatoria a tutta la popolazione fino al 24 maggio. Confermate per ora le elezioni generali in agenda ad aprile 2021. Allarmanti i numeri registrati in Ecuador: gli ultimi dati, frutto di un impiego straordinario dei test, spingono i contagi 34.151 casi e 2.839 morti. Il governo ha disposto il coprifuoco dalle 14 alle 5, isolamento domiciliare per chi arriva dai paesi a rischio. Dal 16 marzo sono chiuse le frontiere e sospesi i voli internazionali. A fronte dell'emergenza, aggravata dalle tensioni internazionali sul prezzo del petrolio, il presidente Lenin Moreno ha varato tagli da 1,4 miliardi di dollari alla spesa. Proposta anche una legge di “appoggio umanitario” che prevede versamenti extra dai più facoltosi a favore dei meno abbienti. (Brb)