Lavoro: De Palma (Nursing Up), in celebrazione Statuto costretti a tutela diritti violati durante Covid

- Di salute e di diritti violati si è parlato apertamente nella consulta nazionale del sindacato Nursing Up, che si è tenuta per via informatica proprio per monitorare le problematiche degli operatori sanitari interessati dall'emergenza covid 19. Lo riferisce una nota del sindacato. "Toni concitati, preoccupazione e allarme per i problemi che arrivano dal territorio. Sono troppe le segnalazioni al sindacato da parte di infermieri che lamentano di essersi ammalati durante l'emergenza, talvolta a causa della grave mancanza e carenza di Dpi che li ha esposti al contagio, talvolta perchè stremati da turni di lavoro massacranti che hanno ridotto al lumicino le loro capacità immunitarie. Nonostante tutto questo, le istituzioni continuano a spremerci come nulla fosse - prosegue Antonio De Palma, presidente del Nursing Up - il governo latita bloccandoci fino a ieri, e 'per decreto', il congedo ordinario, ci sentiamo gli 'unici agnelli sacrificali' tra tutti i dipendenti della pubblica amministrazione". (segue) (Com)