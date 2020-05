Lavoro: De Palma (Nursing Up), in celebrazione Statuto costretti a tutela diritti violati durante Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma ora - aggiunge De Palama - la situazione rischia di precipitare: gli infermieri italiani hanno bisogno di recuperare dallo stress psico fisico accumulato durante le fasi principali dell'emergenza. Lo dicono gli psicologi, ed in particolare la psico terapeuta che si occupa del nostro sportello di supporto per gli operatori sanitari, nella cui relazione si legge testualmente: 'I vissuti dei primi decessi, l'odore di morte negli obitori spesso pervasivo perché non riguardava 1 o 2 pazienti, l'evitamento continuo con gli stimoli associati (a ciò che stavano vivendo, sentendo, vedendo) e il continuo distacco o estraneità verso ciò che stavano svolgendo per non farsene sopraffare, ha portato all'acuirsi di sintomi quali eccessiva irritabilità, difficoltà nell'addormentamento o a mantenere il sonno per il tempo necessario per il riposo fisico, diminuzione delle prospettive future, aumento di pensieri catastrofici in cui spesso solo Dio può intervenire, perché l'uomo sembra non riuscirsi, e una visione catastrofica su come poter affrontare il domani se il virus non viene sconfitto'. E dalla relazione si legge ancora: ...' Emergono dati importanti che non devono essere tralascitati; il 70 per cento degli operatori lamenta sintomi legati al burnout, disturbo stress lavorativo, di questo 70 per cento, il 40 per cento ha evidenziato un disturbo post traumatico da stress...'". (segue) (Com)