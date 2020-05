Lavoro: De Palma (Nursing Up), in celebrazione Statuto costretti a tutela diritti violati durante Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il monito degli esperti è preciso - continua De Palma - bisogna far riposare gli infermieri, oppure il rischio sarà quello di avere corsie in tilt ad ottobre, altro che prepararsi nel migliore dei modi alla seconda ondata di Covid 19, come qualche politico sostiene. Bisogna tutelare la salute di infermieri e degli altri operatori sanitari che hanno dato il sangue durante l'emergenza: è necessario riconoscergli un periodo aggiuntivo di recupero psico fisico di almeno 15 giorni, oppure corriamo il rischio di avere gravi penurie in corsia a settembre. Per tutto questo, noi chiediamo almeno 15 giorni di riposo aggiuntivo sul monte ferie 2020 per gli infermieri e per gli altri operatori sanitari impegnati a vario titolo nell'emergenza Covid 19". (segue) (Com)