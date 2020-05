Lavoro: De Palma (Nursing Up), in celebrazione Statuto costretti a tutela diritti violati durante Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un nostro sacrosanto diritto - stigmatizza De Palma - ed è un dovere delle pubbliche amministrazioni riconoscerlo. Non è possibile disinteressarsi degli infermieri e di tutti coloro che si sono massacrati in trincea, sottoposti a turni di servizio continuativo, notte e giorno anche fino a 32 ore, come se fossero qualsiasi altro impiegato della pubblica amministrazione. Insomma, quelli che sono stati sul fronte hanno vissuto l'emergenza sulle proprie spalle minuto per minuto, gli altri pubblici dipendenti lo hanno fatto con tutte le garanzie, stando a casa propria e con le famiglie, cautelati da uno smart working che, solo per loro, è diventata 'la modalità di lavoro ordinaria'. Eppure, nonostante le nostre richieste, le istituzioni continuano a dimenticarsi colpevolmente di questi problemi. Quindi non ci resta che andare avanti con determinazione, sottolinea De Palma, abbiamo il dovere di farlo, sostenendo in ogni modo i colleghi che intendono ricorrere alla magistratura per difendere i propri sacrosanti diritti. Lo faremo ogni volta che la politica latita, negandoci il suo ruolo di mediazione e ogni qualvolta le amministrazioni faranno orecchie da mercante sulle nostre richieste. Vuol dire che saranno i magistrati ad aprire il confronto". (segue) (Com)