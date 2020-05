Lavoro: De Palma (Nursing Up), in celebrazione Statuto costretti a tutela diritti violati durante Covid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' proprio questa la sostanza delle determinazioni finali della Consulta nazionale del Nursing Up tenutasi in videoconferenza da Roma, dove si è anche dato atto che, sia agli infermieri che agli altri operatori sanitari, non è ancora arrivato nessun incentivo economico fisso e ricorrente da parte del governo. "Certo è triste che in una società civile come la nostra - prosegue De Palma - i professionisti che hanno dato la vita per proteggere la salute dei cittadini, siano costretti a ricorrere alla magistratura perché manca un confronto pragmatico e risolutivo con la pubblica amministrazione. Non ci resta altra via - chiosa il leader sindacale amareggiato -. Se davvero la politica continua a tacere e le pubbliche amministrazioni latitano, allora saremo noi a a dare ai nostri iscritti gambe e braccia per rivendicare i loro diritti nelle altre sedi. Nei prossimi giorni sarà operativo un pool di avvocati esperti che porteranno davanti ai tribunali italiani, ogni volta che ci sono i presupposti, azioni a tutela dei diritti di ogni nostro iscritto in materia di Covid 19". (Com)