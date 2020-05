Fase2: M5S Lazio, ok a nostri odg su sanità, imprese e pari opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un insieme di misure per far ripartire il Lazio da tre asset fondamentali - sanità, imprese e pari opportunità – particolarmente penalizzati dalle ricadute dell'emergenza sanitaria Covid-19. Interveniamo così con un approccio integrato per far ripartire il motore della nostra regione in tutta sicurezza, individuando, proprio stimolati da questo momento di crisi, nuove soluzioni per far tornare a battere il cuore pulsante del Lazio più forte di prima. Inauguriamo così la nostra campagna 'Ripartiamo Lazio' ". Così i consiglieri regionali M5s del Lazio sui tre ordini del giorno approvati oggi in aula alla Pisana durante la seduta straordinaria sull'emergenza coronavirus. Ogni ordine del giorno approvato contiene una serie di misure specifiche per un area specifica di intervento. "Per quanto riguarda la sanità – dichiara il consigliere regionale 5stelle Loreto Marcelli, vice presidente in commissione Sanità - tra le misure principali prevediamo: subito un piano operativo 'sblocca-liste d'attesa' per far riprendere le visite ambulatoriali; test seriologici anche per operatori ecologici e autisti del Trasporto pubblico locale; aggiornamento del Piano pandemico regionale; evitare la promiscuità, tra pazienti contagiati e non, separando gli ospedali 'Covid 19' da ospedali 'No Covid'; potenziare i servizi e gli strumenti per garantire i controlli e il rispetto delle misure di prevenzione; estendere la ricetta dematerializzata ad altri farmaci prescrivibili, a medici ospedalieri e visite specialistiche ambulatoriali". (segue) (Com)