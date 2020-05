Fase2: M5S Lazio, ok a nostri odg su sanità, imprese e pari opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda le imprese, sosteniamo in particolare quelle più vessate dalle ricadute economiche della pandemia – aggiunge la consigliera regionale 5stelle Valentina Corrado, vice presidente in commissione Bilancio - intervenendo su tre macro aree: contributi a fondo perduto, ad esempio per le spese di adeguamento (disinfezione spazi, acquisto termoscanner ecc) o per il pagamento di affitti; riduzione della pressione fiscale, riducendo le tasse per i proprietari di locali commerciali che riducono l'affitto o eliminando la maggiorazione del bollo auto e ricalcolandone il valore in 9/12 per i veicoli aziendali; rilancio del tessuto produttivo e dei poli industriali e turistici della regione, ad esempio per le aziende che si riconvertono per produrre mascherine". "Le Pari opportunità rischiano di essere la 'cenerentola' delle politiche di sostegno. Per questo – conclude la capogruppo 5stelle Roberta Lombardi – ho presentato e fatto approvare un ordine del giorno specifico, che aiuti le famiglie più bisognose e in particolare le mamme lavoratrici, prevedendo ad esempio finanziamenti a fondo perduto per il pagamento di baby sitter; potenziare i servizi socio-educativi e ricreativi, come i centri estivi; garantire digitalizzazione e connettività per l'apprendimento a distanza, anche nelle aree che attualmente non hanno un'adeguata copertura internet". (Com)