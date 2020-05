Roma: tenta di aggredire i passanti a piazza Navona con urla e sputi, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Importunava i passanti con urla e sputi quando, ieri sera, un rumeno di 44 anni è stato fermato da una pattuglia della Polizia locale di Roma, del gruppo Trevi, nei pressi di piazza Navona. Nonostante i tentativi degli agenti di calmarlo, l'uomo ha continuato con comportamenti aggressivi e minacce, e ha tentato di colpire sia i poliziotti che alcuni passanti. Il 44enne è stato bloccato e arrestato per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per molestie nei confronti dei passanti. L'arresto è stato convalidato questa mattina nel processo per direttissima. (Rer)