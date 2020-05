Italia-Austria: Grande (M5s) a “Nova”, dichiarazioni Kurz su confini “non fanno bene a nessuno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuare in questo momento a parlare di mantenere chiusi i confini, come fatto dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, “non fa bene a nessun paese” e alle relazioni interne all’Unione europea. Lo ha detto la presidente della commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Marta Grande, ad “Agenzia Nova” commentando le dichiarazioni del leader austriaco, secondo cui aprire il confine dell’Austria con l'Italia sarebbe “irresponsabile". “In un’ottica di superamento della crisi da Covid-19 – sottolinea Grande - credo che questo atteggiamento debba venire meno nei confronti dell’Italia. Abbiamo affrontato il virus – ricorda l’esponente del M5s - e lo stiamo sconfiggendo, per cui continuare a parlare di mantenere chiusi i confini non fa bene a nessun paese e soprattutto alle relazioni all’interno dell’Unione europea”. (segue) (Gad)