Italia-Austria: Grande (M5s) a “Nova”, dichiarazioni Kurz su confini “non fanno bene a nessuno” (2)

- Interrogata anche sulla prossima proposta da parte di Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia su un Fondo per la ripresa alternativo a quello franco-tedesco, la presidente della commissione Esteri della Camera ha dichiarato: “Non sono iniziative che portano ad una conciliazione politica perché arrivare con una alternativa nel momento in cui si è trovato un accordo, che può aiutare effettivamente a chi ne ha la necessità di accedere al Fondo, non è il massimo in questa fase”, spiega Grande secondo cui l’Unione europea ha, invece, la “necessità fondamentale” di lavorare in “maniera compatta e di dare un’immagine di compattezza sia ai cittadini europei che all’esterno dell’Unione europea”. Per questo un ulteriore passaggio politico, come quello avanzato dai quattro paesi contrari alla messa in comune del debito europeo, “può rallentare le discussioni che si sono intavolate nel corso dei mesi per arrivare ad un risultato concreto il prima possibile”, ha concluso l’esponente del Movimento cinque stelle. (Gad)