Ue: Gentiloni, in due mesi prese scelte impensabili prima, Commissione farà altrettanto con Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi due mesi si sono prese decisioni impensabili fino a un semestre fa e la Commissione europea sarà in grado di fare la stessa cosa con la proposta di Recovery Fund che presenterà la prossima settimana. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa di presentazione delle raccomandazioni della Commissione Ue per i 27 paesi membri. "Penso che il contributo francese e tedesco sia stato un contributo molto importante e che questo in un certo senso aiuti la Commissione nel lavoro che stiamo facendo per avere una risposta in fondo all'altezza della situazione", ha detto il commissario. Gentiloni ha sottolineato "i dati di oggi sul tasso di inflazione di aprile allo 0,3 per cento, l'anno scorso era 1,7" e quindi "anche il livello di inflazione così basso, dimostra qual è il livello di serietà della crisi economica che stiamo attraversando". (segue) (Beb)