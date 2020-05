© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è favorevole a una ripresa del campionato di calcio. Lo ha detto ai microfoni della trasmissione "Non è un Paese per Giovani" su Rai Radio 2. "Io che tifo Inter, sono favorevole. Adesso vediamo come evolverà il contagio e quanto riusciremo a tenere sotto controllo, tendenzialmente però sono favorevole a una ripresa", ha spiegato Sala. (Rem)