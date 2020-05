Fase 2: Maiorino (M5S), presidente lombardo Fontana si è dimenticato dei tatuatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governatore Fontana dimentica i tatuatori. In Lombardia sono praticamente ripartite tutte le attività, ma il governatore ha pensato di non dare il via libera a questi professionisti della body art che invece da sempre usano dispositivi di sicurezza e la sanificazione della postazione di lavoro. Forse non li considera degli imprenditori al pari degli altri? O la sua è semplice dimenticanza, dovuta a disinteresse? Come Movimento 5 Stelle, da subito abbiamo accolto le richieste di questa categoria, che si è dimostrata volenterosa e pronta a riaprire nel pieno rispetto delle regole. Ci auguriamo che presto anche i tatuatori e piercer lombardi possano tornare nei loro studi e continuare il sogno di una vita”. Lo afferma in una nota Alessandra Maiorino, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. (Com)