Germania: esteso il sussidio per genitori impossibilitati a lavorare per accudire figli

- Nella crisi del coronavirus, il governo federale interviene ad aiutare anche le famiglie. L'esecutivo del cancelliere Angela Merkel ha, infatti, deciso oggi di estendere il parziale versamento dello stipendio da parte dello Stato ai genitori che non possono lavorare perché devono rimanere in casa ad accudire i figli, con asili nido e scuole chiusi a causa dell'emergenza sanitaria. Da sei settimane, il sussidio è stato prorogato a dieci per le coppie di genitori e a 20 per madri e padri singoli. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la compensazione non copre l'intero salario, ma il 67 per cento dello stipendio netto fino a un massimo di 2.016 euro al mese. Inoltre, per ottenere tale aiuto, i genitori devono aver già esaurito altre opzioni per l'organizzazione dell'assistenza ai figli. La proroga del contributo statale non si applica se asili nido e scuole rimangono chiusi a causa delle vacanze. A pagare il contributo è, di fatto, il datore di lavoro, che poi otterrà un rimborso dalle autorità competenti del proprio Land. (Geb)