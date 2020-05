Giustizia: Mulè (FI), Iv tradisce garantismo per giustizialismo, sacrifica ideali per posti comando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma che "Matteo Renzi dimostra ancora una volta di chiacchierare tanto e agire poco. Altro che merito delle questioni, altro che valori e ideali - segnala Mulè in una nota -: Italia viva ha ammainato e tradito la bandiera del garantismo per sventolare quella del giustizialismo dei Cinque stelle incarnata dal ministro Alfonso Bonafede. Dio li fa e poi li accoppia: uniti nel giustizialismo, uniti nella spartizione delle poltrone. Ma sacrificare ideali e principi nobili in cambio di posti di comando appartiene alle miserie dei piccoli uomini".(Com)