Speciale difesa: Cile, condannati otto militari per crimini commessi durante la dittatura

- La Corte d'appello di Santiago del Cile ha condannato otto militari per 26 omicidi commessi durante la dittatura del generale Augusto Pinochet (1973-1990). Il processo riguarda i crimini commessi nella provincia di Antofagasta, nel nord del paese, dalla cosiddetta "Carovana della morte", una squadra speciale dell'esercito che nei primi mesi del governo "de facto" percorreva il paese in elicottero giustiziando i detenuti politici in mano ai militari. I magistrati hanno deciso all'unanimità di condannare all'ergastolo gli ex militari Octavio Espinoza e Juan Viterbo. Oscar Figueroa è stato invece condannato a 16 anni. 15 anni per Carlos George Max, Hernan Romulo e Victor Ramon Santander, e 12 per Emilio Robert e Luis Felipe Polanco, mentre è stato assolto Alvaro Romero. Per questi crimini commessi dall'esercito, il giudice spagnolo Baltasar Garzon aveva ordinato nel 1998 l'arresto dello stesso generale Pinochet, all'epoca rifugiato a Londra. (Abu)