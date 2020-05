Speciale difesa: Lesotho, il nuovo primo ministro Majoro ha giurato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 18 aprile, dopo aver schierato l'esercito per reprimere le proteste di "facinorosi", da lui accusati di complottismo ai danni dello Stato, Thabane è stato messo alle strette dal governo che ne ha richiesto formalmente le dimissioni. La decisione, adottata dal governo di Maseru al termine di negoziati tenuti alla presenza di una delegazione sudafricana intervenuta per mediare alla crisi, non è stata accolta bene dal premier, per il quale “nessuno ha il diritto di fissare l'orario della sua uscita” dal governo. Thabane aveva ribadito di recente che deciderà "da solo" quando dimettersi, respingendo così la proposta di un “pensionamento dignitoso” avanzata dal governo e dai mediatori sudafricani. I mediatori hanno affermato da parte loro di aver concordato con il governo un pensionamento “dignitoso e sicuro” per Thabane, da mesi sotto pressione a causa dello scandalo in cui è coinvolto. Il premier aveva in precedenza annunciato la volontà di dimettersi alla fine di luglio. Secondo l'esito delle indagini di polizia, l'ex first lady Lipolelo Thabane è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nel giugno 2017 vicino alla sua casa di Maseru, in un omicidio che secondo la polizia è stato commesso da otto sicari assoldati dal primo ministro, che non sarebbe stato presente al momento dei fatti. La vicenda ha avuto inizio con le accuse formulate dal commissario della polizia nazionale, Holomo Molibeli, contro il primo ministro, che ritiene implicato nei fatti. (Res)