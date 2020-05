Fase 2: sindaco Sala su movida, casi limitati, no a immaginare di chiudere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala i casi di assembramento di giovani sono "ancora limitati" e non giustificano l'idea di richiudere. "Io sono stato il primo a riprendere un po' i ragazzi e richiamarli all'attenzione e al comportamento, perché questo della riapertura è un buon investimento per tutti e ci serve. Da qua a dire che per quello che abbiamo visto bisogna immaginare di chiudere, direi di no. Mi paiono casi ancora limitati", ha detto Sala intervenendo alla trasmissione "Non è un Paese per Giovani" su Rai Radio 2, osservando anche che "non bisogna personalizzare sui ragazzi". Secondo il sindaco saranno loro la chiave per la ripresa. "Dobbiamo puntare sui giovani. Loro hanno più energia, oltretutto noi - e lo dico senza un filo di demagogia - gli stiamo consegnando una situazione in cui quelli che pagheranno il prezzo più alto saranno loro, perché gli consegnamo più debito, più difficoltà nel ripartire e almeno ascoltiamoli e sentiamo cosa vogliono. E da questo punto di vista il tema dell'ambiente e della trasformazione dell'Italia è quello che loro vogliono e quello che noi possiamo fare", ha detto Sala. (Rem)