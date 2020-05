India: pacchetto di stimoli, scetticismo di Fitch Solutions su impatto effettivo a breve termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto di stimoli lanciato dal governo indiano è carente nella risposta alle preoccupazioni immediate dell’economia e ha un impatto fiscale effettivo corrispondente all’uno per cento del prodotto interno e non al dieci per cento come sostenuto da Nuova Delhi. La valutazione è di Fitch Solutions, società di ricerca del gruppo Fitch Ratings. “Circa metà dell’importo del pacchetto copre misure fiscali che erano state annunciate precedentemente e include anche l’impatto economico stimato dello stimolo monetario della Reserve Bank of India (Rbi)”, spiega una nota di Fitch Solutions. “La crisi economica dell’India sta diventando sempre più cupa a causa dell’aumento delle infezioni da Covid-19 e della debole domanda sia interna che esterna. Riteniamo che ogni ritardo in un efficace stimolo del governo non farà altro che aggravare la recessione, che alla fine richiederà ancora più spese per sollevare l’economia dalla depressione, che potrebbe vedere il deficit allargarsi”, prosegue Fitch Solutions. (segue) (Inn)