- Ue: Gentiloni, evitare errori del passato, ora non opportuno decidere su procedure per disavanzo eccessivo - In questo momento non si dovrebbe prendere una decisione sull'opportunità di porre gli Stati membri dell'Unione europea sotto procedura per disavanzo eccessivo: è fondamentale evitare di commettere gli errori del passato, come quelli commessi dieci anni fa. Lo ha detto in conferenza stampa, durante la presentazione del pacchetto di primavera del Semestre europeo con le raccomandazioni specifiche per paese, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. Per quanto riguarda le raccomandazioni, in primo luogo, in termini di politica fiscale, "il nostro messaggio è cristallino: è necessario che ci sia una posizione di bilancio favorevole in tutti gli Stati membri e raccomandiamo che tutti gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, sostenere l'economia e sostenere il conseguente recupero". (segue) (Res)