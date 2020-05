© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donbass: presidente ucraino Zelensky, pronti a negoziati "in qualsiasi formato" - Le autorità di Francia e Germania sostengono l’idea di tenere una riunione nel Formato Normandia per risolvere la crisi nel Donbass, una volta che sarà migliorata la situazione relativa alla pandemia di coronavirus. Lo ha affermato oggi in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Abbiamo discusso sia con la Germania che con la Francia, concordando sul fatto che si dovrà tenere una riunione del Formato Normandia una volta che ci sarà un rallentamento nella pandemia di Covid-19”, ha detto Zelensky, ribadendo la prontezza a tenere negoziati per risolvere la crisi nel Donbass “in qualsiasi formato”. “Sono pronto a qualsiasi formato che ci porti più vicini alla fine del conflitto e al ritorno dei territori sotto la nostra sovranità, insieme ai nostri concittadini. Non mi interessa come, ma abbiamo bisogno di ottenere dei risultati”, ha aggiunto il capo dello Stato. Zelensky ha poi ricordato di nona ver avuto negoziati con l’omologo russo Vladimir Putin di recente, dal momento che entrambi i paesi devono occuparsi della risposta al coronavirus. Il dialogo con il Cremlino è comunque “inevitabile”, per Zelensky. “Dobbiamo confrontarci e raggiungere un accordo”, ha aggiunto il presidente ucraino. Le autorità di Kiev, ha concluso Zelensky, hanno pronte “un piano B e un piano C” per il Donbass, ma entrambi sono “indesiderabili”. (Res)