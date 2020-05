I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burundi: al via voto per elezioni generali, nel paese bloccato accesso ai social media - In Burundi sono iniziate le operazioni di voto per le elezioni generali che si tengono oggi nel paese, mentre le principali piattaforme dei social media sono state oscurate. Come riferito da alcuni quotidiani internazionali, l'accesso a Twitter, Whatsapp e Facebook è stato bloccato, nonostante di recente le organizzazioni per i diritti umani avessero esortato il governo a non farlo. Ieri l'Unione europea ha rinnovato il suo invito allo svolgimento di uno scrutinio pacifico e nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini che si recheranno alle urne. In un comunicato pubblicato dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Bruxelles invita "tutti gli attori politici a onorare gli impegni assunti nel codice di condotta elettorale firmato nel dicembre 2019 e quindi a contribuire alla tenuta di uno scrutinio libero, trasparente, credibile e placato". Sette candidati si sfideranno per succedere al presidente uscente Pierre Nkurunziza, al potere dal 2005 e la cui ricandidatura per un terzo mandato alle scorse elezioni del 2015 provocò un’ondata di proteste massicce che provocarono 1.200 morti e 400 mila sfollati. I favoriti della vigilia sono il candidato del potere del partito di governo Cndd-Fdd, il maggiore generale Evariste Ndayishimiye, e Agathon Rwasa, candidato del Consiglio nazionale della libertà (Cnl), principale partito di opposizione. (segue) (Res)