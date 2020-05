I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya-Tanzania: coronavirus, autorità di Nairobi negano ingresso nel paese a 182 persone risultate positive - I funzionari sanitari del Kenya hanno negato l'ingresso nel paese a 182 persone che hanno cercato di entrare da diversi punti al confine con la Tanzania pur essendo risultati positivi al coronavirus. Di loro, riferisce il quotidiano "The Nation", 126 sono risultati positivi alla dogana principale di Namanga, mentre altri sono stati diagnosticati con il Covid-19 in altri quattro punti di confine. L'episodio cade dopo che, sabato scorso, il presidente Uhuru Kenyatta ha chiuso i confini con la Tanzania e la Somalia a seguito di un aumento delle infezioni, attribuite a troppi movimenti transfrontalieri. Il governo di Nairobi ha esentato dal blocco i veicoli merci, imponendo tuttavia ai conducenti di sottoporsi a regolare test nei punti di confine. "Non possiamo permettere alle persone al di fuori del Kenya di entrare (nel paese) senza un certificato 'free Covid-19', proprio come non stiamo permettendo ai conducenti kenioti di muoversi senza un certificato", ha dichiarato ieri il ministro della Salute Mutahi Kagwe in conferenza stampa, spiegando che se il governo non avesse preso questa misura i casi segnalati sarebbero aumentati. (segue) (Res)