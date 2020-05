I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Raggi, lavoro agile modalità prevalente in Campidoglio, ipotesi prestazioni a progetto - Per i dipendenti capitolini "fino al 31 luglio la modalità prevalente sarà lo smart working". Il modello di lavoro su cui si sta ragionando però sarà "non più a prestazione oraria, ma di pagamento a progetto". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervistata nella trasmissione "24 mattino" su Radio24. "Su questo abbiamo avviato un dibattito importante anche con i sindacati", ha aggiunto. (segue) (Rer)