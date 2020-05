I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anzio: rider va a consegnare pizze ma viene aggredita e picchiata, arrestato un 39enne - Era andata a consegnare le pizze ma è stata aggredita e derubata. È accaduto domenica scorsa a una giovane rider di Nettuno che era andata a fare una consegna a Lavinio. Quando la donna è arrivata all'indirizzo indicato è stata aggredita con calci, pugni e afferrata al collo da un uomo che, dopo averla gettata sull'asfalto, le ha tappato la bocca dicendole "dammi i soldi .... se non mi dai i soldi ti ammazzo come un cane". L'uomo le ha derubato l'incasso della serata, circa 80 euro, ed è fuggito insieme a una complice. Le grida di aiuto della ragazza sono state avvertite da alcuni residenti della zona che hanno avvisato la Polizia. I poliziotti del commissariato di Anzio hanno quindi raggiunto la giovane donna che, sanguinante in viso e spaventata, è stata accompagnata in ospedale e refertata con una prognosi di 7 giorni. Allo stesso tempo gli agenti hanno avviato le indagini e hanno scoperto che nella rapina era coinvolto S.S., 39enne di Nettuno, con precedenti di Polizia. L'uomo, rintracciato nella stessa nottata vicino alla sua abitazione, aveva dei graffi sulla fronte, sul naso e sulle labbra, lasciati dalla ragazza nel tentativo di difendersi. Inoltre la vittima lo ha riconosciuto immediatamente e per questo è stato portato in carcere a Velletri. Nel corso delle verifiche è emerso anche che il 39enne era evaso dagli arresti domiciliari. (segue) (Rer)