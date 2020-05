I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sport: assessore Roma, la maratona è stata riprogrammata per il 21 marzo del 2021 - La maratona di Roma posticipata al 2021 si terrà domenica 21 marzo. In un post su Facebook l'assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia, spiega: "Ecco la data ufficiale della Acea run Rome marathon del 2021. Una data speciale, simbolica, giorno in cui inizia la primavera e in cui vedremo l’edizione più bella in assoluto della maratona di Roma". (segue) (Rer)