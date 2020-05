I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cultura: Anec Lazio, pubblicato bando regionale per rimborso affitti cinema - "La Regione Lazio continua ad essere al fianco dei cinema con un nuovo strumento messo in campo a sostegno di un settore duramente colpito dall’emergenza sanitaria", lo afferma in una nota Anec Lazio, l'associazione nazionale esercenti cinema. Dopo l’approvazione del Consiglio regionale e della giunta oggi, infatti, è stato pubblicato l’avviso per il rimborso degli affitti dei cinema che prevede un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento delle locazioni dei mesi di chiusura obbligata (marzo, aprile e maggio). Come già attuato per i teatri, anche le micro, piccole e medie imprese di esercizio cinema potranno richiedere un parziale rimborso dei canoni per i mesi di inattività per i quali si stima una perdita, solo nel Lazio, di oltre 25 milioni di euro del volume d’affari per le 120 strutture e i 400 schermi sul territorio. Eventuali proroghe della misura straordinaria di contributo saranno valutate sulla base dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica. "La Regione Lazio dimostra quindi, ancora una volta, particolare attenzione per un settore cruciale per il territorio, sia in termini economico-occupazionali, sia per il presidio di offerta culturale offerto. Il bando affitti, con un fondo di 640mila euro, arriva dopo altri strumenti di sostegno come l’avviso per interventi di innovazione tecnologica e risparmio energetico (1 milione per i cinema) e quello per la messa in sicurezza ed accessibilità delle strutture (500mila euro)", conclude la nota di Anec Lazio. (segue) (Rer)