I fatti del giorno - Milano

- - Fase 2: Confcommercio, a fine anno a rischio tra le 28 e le 34 mila imprese di servizi professionali e 87 mila posti di lavoro - In Italia esistono 767 mila imprese dei servizi professionali alle imprese, che rappresentano il 23 per cento del comparto del terziario. La consulenza aziendale è l'ambito più rappresentato. Importante anche la rappresentanza delle attività finanziarie (oltre 100 mila) e delle imprese di comunicazione e marketing (74 mila). Completano il comparto le imprese del settore audiovisivo, delle risorse umane, delle ricerche di mercato. Il comparto assicura un posto di lavoro ad oltre 2,5 milioni di occupati. Comparto, quello dei servizi professionali alle imprese, - spiega Asseprim, la Federazione di Confcommercio che lo rappresenta - che in parte ha subito il lockdown imposto dal Governo per l'emergenza Covid-19. Le imprese che operano in ricerche di mercato, attività di pubblicità, comunicazione ed eventi, produzione audiovisiva sono state costrette a chiudere, ripiegando solo quando possibile a canali alternativi quali lo smart working. Molte altre hanno potuto proseguire la propria attività (imprese finanziarie, editoria, gran parte della consulenza aziendale), ma tutte hanno patito in ogni caso indirettamente gli effetti del periodo di stop nei mesi di marzo e aprile. Il combinato disposto tra effetti diretti (imprese costrette a sospendere l'attività) ed effetti indiretti (imprese che hanno proseguito l'attività, ma si sono ritrovate con un volume d'affari ridotto quando non azzerato), traccia uno scenario – rileva Asseprim - che prelude a ricadute importanti sul contributo del settore all'economia nazionale: si stimano perdite di circa 4 miliardi di euro in termini di valore aggiunto prodotto dal settore dei servizi professionali alle imprese nell'arco del 2020. (segue) (Rem)