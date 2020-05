I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: parenti pazienti morti in rsa Don Gnocchi Milano chiedono risarcimento danni - Da ieri sono iniziate a partire le prime lettere di richiesta di risarcimento danni alla Fondazione Don Carlo Gnocchi dei familiari dei parenti deceduti nell'istituto gerontologico, al centro insieme a un'altra ventina di Rsa delle inchieste sulla diffusione del coronavirus e dei decessi all'interno delle case di cura. "L'iniziativa è parallela e non si sovrappone a quella penale, in quanto è relativa alla responsabilità civile organizzativa della Fondazione Don Gnocchi e non ai singoli comportamenti delle persone sulle quali indaga la Procura e, dal punto di vista tecnico, è in un certo senso anche nell'interesse della controparte, dato che le permetterà di coinvolgere la propria compagnia assicuratrice", ha spiegato l'avvocato Romolo Reboa, che si è anche detto convinto che, in sede civile, sarà molto difficile negare un risarcimento ai propri assistiti, alla luce degli elementi probatori che, nelle 20 pagine, ha voluto portare a conoscenza della Fondazione, anche al fine di consentirle di esercitare tempestivamente il diritto di difesa. (segue) (Rem)