I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fase 2: Sala a Conte, 2 settimane per soluzioni e riferire non tre mesi, sarà battaglia a oltranza - “Io ho anche stima di Conte però patti chiari e amicizia lunga: i sistemi del pre Covid oggi non funzionano, non è che si possono prendere tre mesi per risolvere questa cosa, si prendono 15 giorni, come si fa nei momenti di crisi, e poi ci riferiscono”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo a Rtl 102.5 annunciando che “da questo punto di vista sarà una battaglia a oltranza, perché se Milano riparte riparte il Paese, ma se Milano non riesce a ripartire sarà un segno drammatico”. Oggi – ha concluso Sala- abbiamo sotto il Comune i cittadini che manifestano, ma io mi preoccupo anche di più di quelli che non manifestano, ma sono a casa che soffrono e hanno i negozi chiusi”. (segue) (Rem)