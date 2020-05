I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fase 2: Sala, arrabbiati che a 8mila Comuni stessa cifra che Alitalia riceve a fondo perduto - I tre miliardi stanziati dal governo per gli 8mila Comuni italiani “sono una cifra che non va bene e non esiste, ma soprattutto a noi sindaci fa anche un po' arrabbiare l'idea che la stessa cifra viene data ad Alitalia: va bene tutto, ma non possiamo immaginare di dare 3 miliardi ad Alitalia a fondo perduto, perché questa è la storia di Alitalia, e 3 miliardi ai sindaci che sono sulle barricate, a Milano dobbiamo far andare la metropolitana al 20 per cento del servizio con costi pieni, dobbiamo mantenere pulita la città e garantire più servizi di welfare di quelli attuali". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo questa mattina a Rtl 102.5. (segue) (Rem)