I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: agenti gli trovano 90mila euro in casa, coppia tenta di corromperli offrendogli la metà - Scovati con oltre 90mila euro in casa, una coppia di marocchini di 40 e 35 anni, hanno tentato di corrompere gli agenti offrendogli la metà della cifra, per omettere la perquisizione. È successo a Milano lunedì sera. I poliziotti del commissariato Scalo Romana, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’auto guidata dal 40enne, risultato poi dal controllo al terminale pregiudicato per droga e immigrazione clandestina. Nella successiva perquisizione domiciliare, la moglie 35enne ha estratto dall’armadio quattro mazzette di denaro contante, per un totale di 40mila euro e li ha offerti ai poliziotti invitandoli ad omettere la perquisizione. Lo stesso ha fatto il marito, che - dopo aver compreso che gli agenti avevano notato l’ingente somma nascosta nell’armadio - gli ha proposto di accettare metà dei 90mila euro e tralasciare il controllo. Offerta non accettata dai poliziotti, che hanno sequestrato i contanti, inclusi altri 1.650 euro ritrovati poi in un altro armadio, e hanno denunciato marito e moglie per istigazione alla corruzione. (Rem)