I fatti del giorno – Medio Oriente

- Medio Oriente: Abbas dichiara la fine degli accordi firmati con Israele e gli Stati Uniti - Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha annunciato la fine degli accordi e delle intese firmati con Israele e gli Stati Uniti. "L'Organizzazione per la liberazione della Palestina e lo Stato della Palestina sono liberi da tutti gli accordi e le intese con i governi degli Stati Uniti e di Israele e da tutti gli obblighi basati su tali intese e accordi, compresi quelli sulla sicurezza", ha dichiarato Abbas in una riunione di emergenza per la leadership palestinese tenutasi a Ramallah per discutere i piani israeliani di annessioni di parti dei territori palestinesi, come dichiarato nel nuovo accordo di coalizione del governo israeliano. "L'autorità israeliana deve assumersi tutte le responsabilità e gli obblighi di fronte alla comunità internazionale come potenza occupante sul territorio dello Stato della Palestina, con tutte le sue conseguenze e ripercussioni basate sul diritto internazionale e umanitario internazionale la legge, in particolare la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, che ritiene la potenza occupante responsabile della protezione della popolazione civile e le sue proprietà, criminalizza la punizione collettiva, vieta il furto di risorse, l'appropriazione e l'annessione di terreni, vieta il trasferimento forzato della popolazione dal territorio occupato e vieta il trasferimento della popolazione dello stato occupante nella terra che occupa, che sono tutte gravi violazioni e crimini di guerra", ha dichiarato Abbas. (segue) (Res)