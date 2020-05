I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Emirati sviluppano un test rapido - Il QuantLase Imaging Lab, il ramo di ricerca medica della International Holdings Company (IHC) quotata alla Borsa di Abu Dhabi, ha annunciato di aver sviluppato nuove apparecchiature che consentono screening di massa molto più veloci per il coronavirus, con risultati dei test disponibili in pochi secondi, consentendo quindi di testare su una scala più ampia. La tecnologia rafforzerà la posizione degli Emirati Arabi Uniti come centro di ricerca e innovazione, mentre scienziati di tutto il mondo sono alla ricerca di un metodo più rapido di test per i pazienti sospettati di essere stati contagiati dal coronavirus e potenzialmente identificare i portatori sani prima che diventino infettivi. Questa svolta consentirà "screening su vasta scala", modificando l'intera dimensione della tracciabilità e la velocità con cui le forze lavoro possono essere trattate. Il ministro della Sanità e della prevenzione emiratino, AbdulRahman bin Mohammed Al Owais, ha espresso ottimismo per questa scoperta: “Seguiamo sempre le innovazioni legate alla diagnosi precoce e rapida del Covid-19. Il governo è entusiasta di sostenere iniziative che aiutano il sistema sanitario negli Emirati Arabi Uniti”. "L'apparecchiatura, che utilizza un rilevatore CMOS, consentirà lo screening su larga scala con risultati resi disponibili in pochi secondi", ha affermato Pramod Kumar, che guida il team di ricercatori del laboratorio che ha studiato il cambiamento nella struttura cellulare del sangue infetto. “In effetti, la nostra tecnica laser Diffractive Phase Interferometry (Dpi), basata sulla modulazione della fase ottica, è in grado di dare la firma dell'infezione in pochi secondi. Inoltre, è facile da usare, non invasivo ed economico. Il dispositivo è adatto non solo per l'uso in ospedali e luoghi pubblici come cinema e centri commerciali, ma con un "piccolo addestramento pratico" può essere utilizzato per test e monitoraggio interni. Crediamo che cambierà il modo di affrontare la diffusione del coronavirus. " Spiegando il ruolo critico dell'intelligenza artificiale (Ia) nel sistema diagnostico, Kumar ha affermato che un modello avanzato di analisi dell'immagine dell'Ia prevede il risultato di ogni immagine con massimizzata precisione, velocità e scala. Ciò è particolarmente critico nei programmi di test su larga scala, in cui è necessario analizzare un numero enorme di immagini con precisione ed efficienza. Il laboratorio si avvale della G42, un'azienda leader nel Ia e Cloud Computing, per migliorare ulteriormente il programma laser. Commentando l'invenzione, Nader Ahmed Al Hammadi, membro del Consiglio di amministrazione di IHC, ha affermato: “IHC è orgogliosa di svolgere un ruolo nel contribuire ai solidi sforzi compiuti dalla leadership degli Emirati Arabi Uniti nella lotta contro l'epidemia di Covid-19, in particolare per quanto riguarda testare e sensibilizzare ". Il laboratorio spera di poter lanciare il prodotto sul mercato in pochi mesi, ha aggiunto Kumar. Finora, secondo Kumar, la macchina ha prodotto risultati con elevata precisione nella configurazione di controllo ottimale. Il raggiungimento di scoperte scientifiche incentrate sul benessere delle persone è uno dei pilastri della strategia nazionale per l'innovazione avanzata annunciata dal governo degli Emirati Arabi Uniti nel febbraio 2018. La nuova strategia richiede anche la collaborazione con le principali istituzioni e società internazionali specializzate nel campo dell'innovazione. (segue) (Res)