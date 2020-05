I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: Baghdad in contatto con Damasco e Fds per lotta contro lo Stato islamico - Le autorità irachene sono in stretto contatto sia con le Forze democratiche siriane (Fds) a maggioranza curda che con il governo di Damasco per scambiarsi informazioni d’intelligence nella lotta contro lo Stato islamico (Is). Lo riferisce il portale d'informazione curdo-iracheno "Rudaw", citando il generale Tahsin Khafaji, portavoce del comando operativo congiunto iracheno. Secondo quest'ultimo, il governo iracheno è in stretto coordinamento con la vicina Siria in due modi: in primo luogo con le Fds tramite la coalizione a guida statunitense per scambiare informazioni d'intelligence e riguardanti i prigionieri dell'Is nelle carceri gestite dalla Fds e in secondo luogo con Damasco, in quanto l'Iraq è parte dell'organismo operativo che il ministro della Difesa siriano ha istituito per condividere informazioni d'intelligence contro l'Is. Il citato organismo operativo è composto da Iran, Russia, Iraq e Siria ed è stato creato nel 2015. L'Iraq sta vivendo nelle ultime settimane una ripresa significativa delle attività dell'Is in varie aree del paese. Ciò ha spinto Baghdad a lanciare numerose operazioni militare cui partecipano sia le forze armate irachene che le Forze della mobilitazione popolare (Pmu) sciite. Secondo una stima dello statunitense Center for global policy, l'Is conta su 3.500-4.000 combattenti operativi e circa 8.000 militanti inattivi in Iraq, dove la sconfitta ufficiale dell'organizzazione terrorista è stata annunciata nel 2017. (segue) (Res)