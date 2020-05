I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: triplicate a 15 miliardi di dollari linee di scambio valuta con Qatar - La Turchia ha incrementato le linee di scambio di valuta con la Banca centrale del Qatar fino a raggiungere un ammontare di 15 miliardi di dollari. Lo riferisce il portale d'informazione "Ahval" citando la Banca centrale turca. L'apertura e l'ampliamento di linee di scambio di valuta sono gli strumenti scelti dalla Turchia per far fronte a un'economia nazionale in forte sofferenza che ha visto aumentare la disoccupazione, collassare il settore turistico e perdere valore la lira turca per circa il 13 per cento, toccando il minimo storico di 7,2 lire per un dollaro statunitense lo scorso 7 maggio. Secondo diversi osservatori, l’opzione più semplice per la Turchia sarebbe quella di richiedere l’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (Fmi) per alleviare le preoccupazioni degli investitori sulla tenuta del sistema creditizio del paese. Tale ipotesi è stata però scartata dal presidente Recep Tayyip Erdogan che preferisce lavorare linee di scambio di valuta garantite per evitare carenze nelle proprie riserve con le banche centrali straniere. La situazione finanziaria e del settore creditizio sta preoccupando gli investitori e le agenzie internazionali, con Fitch che ha rivisto di recente le prospettive di sette banche turche. L’agenzia abbassato il rating di Turkiye Garanti Bankasi, TC Ziraat Bankasi e Turkiye Vakiflar Bankasi, Akbank Tas, Turkiye Is Bankasi e Yapi ve Kredi Bankasi (Ykb), a negativo da stabile e ha inoltre declassato il rating sul default di Turkiye Halk Bankasi a "B" da "B +". (Res)