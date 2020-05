I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Ennahdha denuncia “campagna diffamatoria” contro il partito e Ghannouchi - Il movimento islamico tunisino Ennahdha condanna pubblicamente la “campagna diffamatoria” diretta contro i suoi vertici e in primo luogo contro il presidente Rached Ghannouchi. "Il partito perseguirà tutti coloro che sono coinvolti in questa campagna sordida e di parte", si legge in un comunicato stampa. Il partito parla di "falsità" e di “accuse non correlate alla realtà". Secondo Ennahdha, sarebbe in corso un tentativo di “seminare discordia tra i tunisini” attraverso “siti sospetti, canali e reti mediatiche straniere” note per la loro “ostilità nei confronti dell'esperienza democratica tunisina”. Questa campagna diffamatoria, secondo il partito, riflette “i tentativi falliti di interrompere la nascente esperienza della Tunisia e di danneggiarne i simboli”. Il movimento islamico assicura che "questi tentativi disperati non comprometteranno in alcun modo la sua determinazione a perseguire il suo ruolo di difesa della sicurezza e della stabilità della Tunisia, nonché dell'unità dei tunisini". (segue) (Res)