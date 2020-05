I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Libia: Ghannouchi si complimenta con Sarraj per conquista base al Watiya - Il presidente del parlamento tunisino, Rachid Ghannouchi, si è congratulato con il capo del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, per la conquista della base di Al Watiya, che si trova 140 chilometri a ovest della capitale Tripoli e vicino al confine con la Tunisia. La presidenza del Consiglio presidenziale libico ha anche affermato, in una dichiarazione, che Sarraj ha ricevuto una telefonata da Ghannouchi per discutere degli sviluppi della situazione in Libia. Secondo la dichiarazione, Ghannouchi ha sottolineato che "non esiste una soluzione militare al conflitto in Libia," sottolineando "la necessità di tornare sulla strada politica". (segue) (Res)